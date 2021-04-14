Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 103,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,7% и 103,8% соответственно, промежуточные товары – 101% и 103,8%, потребительские товары – 100,9% и 102,3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 107,3%, в том числе в растениеводстве – 99,1% и 107,8% соответственно, животноводстве – 100,9% и 107,2% соответственно.