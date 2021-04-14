ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ ВЫРОСЛИ НА 1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,6%


10:50 15.04.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101%, с декабрем 2020 г. – 103,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,7% и 103,8% соответственно, промежуточные товары – 101% и 103,8%, потребительские товары – 100,9% и 102,3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 107,3%, в том числе в растениеводстве – 99,1% и 107,8% соответственно, животноводстве – 100,9% и 107,2% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
валюта курс
EUR 3.1245
USD 2.6145
RUB 3.4537
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1245 -0.0158
USD 2.6145 -0.0253
RUB 3.4537 +0.0356
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1310 3.1380
USD 2.6160 2.6200
RUB 3.4020 3.4100
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1990
EUR/RUB 91.7500 92.4500
USD/RUB 76.5500 77.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте