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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ РЕОРГАНИЗОВАНО
10:38 15.04.2021
РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» реорганизовано, сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве.
В частности, приказом Госкомитете по имуществу № 66 от 5 апреля 2021 года к нему присоединено Республиканское дочернее унитарного предприятие «Могилевское агентство по оказанию риэлтерских услуг».
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