ЭКОНОМИКА РБ

МОГИЛЕВСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЗЕМЕЛЬНОМУ КАДАСТРУ РЕОРГАНИЗОВАНО

10:38 15.04.2021 РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» реорганизовано, сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве. В частности, приказом Госкомитете по имуществу № 66 от 5 апреля 2021 года к нему присоединено Республиканское дочернее унитарного предприятие «Могилевское агентство по оказанию риэлтерских услуг».