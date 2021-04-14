За январь-февраль 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций республики (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,2%, рентабельность продаж – 7,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, дебиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 50,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 8,3 млрд рублей, или 16,3% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 марта 2021 г. составила 60,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 8 млрд рублей, или 13,1% от общего объема кредиторской задолженности.