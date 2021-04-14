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ЭКОНОМИКА РБ


МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ СТРУКТУР ООН СТАРТУЕТ 15 АПРЕЛЯ В БГУ


09:40 15.04.2021

Моделирование работы структур ООН стартует 15 апреля в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие пройдет на базе СОК «Бригантина» БГУ (г.п. Радошковичи, Молодечненский р-н) и имеет практико-ориентированную направленность. Проводится оно с целью изучения студентами процесса принятия решений в разных органах и структурах ООН, а также развития деловой активности молодежи и ознакомления с деятельностью ООН.

В этом году участниками станут 70 студентов и магистрантов, обучающихся в области международных отношений, мирового права, мировой экономики и других смежных сферах. Это представители Белорусского государственного университета, Белорусского государственного экономического университета, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, Минского государственного лингвистического университета, Полоцкого государственного университета, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Витебского государственного университета им. П.М. Машерова, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы.

БГУ представят 53 студента факультетов: юридического, международных отношений, прикладной математики и информатики, экономического, социокультурных коммуникаций, филологического.

Будущие специалисты научатся вести переговоры на основе международных принципов дипломатии, а также решать глобальные мировые проблемы. Студенты выступят в роли экспертов Совета Безопасности и Исполнительного комитета Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В повестке заявлено обсуждение следующих вопросов: ситуация в районе Южно-Китайского моря, актуальное положение дел в Сирии, территориальные споры между Турцией, Грецией и Кипром, вынужденное перемещение как фактор вовлечения детей в вооруженные конфликты, доступ беженцев к вакцине в контексте COVID-19, эффективный доступ беженцев и лиц без гражданства к процедурам в странах убежища.

Дебаты пройдут на русском и английском языках.

Завершится мероприятие 17 апреля награждением лучших делегатов-участников.

Организаторами форума выступают факультет международных отношений БГУ, Международное общественное объединение по научно-исследовательским и информационно-образовательным программам «Развитие» при поддержке Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси.
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