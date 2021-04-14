Потребительские цены в Витебской области в марте 2021 года выросли по сравнению с февралем на 0,8%, с начала года – на 3,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в марте 2021 года к уровню марта 2020 года потребительские цены подскочили на 8,1%, за январь-март текущего года к уровню января-марта 2020 года – на 7,8%.

Продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем подорожали на 0,5%, с начала года – на 3,5%. Цены на продтовары в марте 2021 года к марту 2020 года выросли на 7,8%%, за январь-март текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,3%.

Непродовольственные товары в марте подорожали по сравнению с февралем на 1,2%, с начала года – на 3,5%. Цены на непродовольственные товары в марте 2021 года к марту 2020 года выросли на 8,5%, за январь-март текущего года к уровню января-марта 2020 года – на 8,6%.

Цены на услуги в марте выросли по сравнению с февралем на 0,2%, с начала года – на 3,9%. Услуги в марте 2021 года подорожали по сравнению с мартом 2020 года на 8,1%, в январе-марте текущего года к январю-марту 2020 года – на 8,5%.