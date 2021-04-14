ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА 3,5%


09:36 15.04.2021

Потребительские цены в Витебской области в марте 2021 года выросли по сравнению с февралем на 0,8%, с начала года – на 3,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в марте 2021 года к уровню марта 2020 года потребительские цены подскочили на 8,1%, за январь-март текущего года к уровню января-марта 2020 года – на 7,8%.

Продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем подорожали на 0,5%, с начала года – на 3,5%. Цены на продтовары в марте 2021 года к марту 2020 года выросли на 7,8%%, за январь-март текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,3%.

Непродовольственные товары в марте подорожали по сравнению с февралем на 1,2%, с начала года – на 3,5%. Цены на непродовольственные товары в марте 2021 года к марту 2020 года выросли на 8,5%, за январь-март текущего года к уровню января-марта 2020 года – на 8,6%.

Цены на услуги в марте выросли по сравнению с февралем на 0,2%, с начала года – на 3,9%. Услуги в марте 2021 года подорожали по сравнению с мартом 2020 года на 8,1%, в январе-марте текущего года к январю-марту 2020 года – на 8,5%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2021
валюта курс
EUR 3.1245
USD 2.6145
RUB 3.4537
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1245 -0.0158
USD 2.6145 -0.0253
RUB 3.4537 +0.0356
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1500
USD 2.6200 2.6350
RUB 3.4100 3.4350
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1950 1.1980
EUR/RUB 91.5000 92.5000
USD/RUB 76.5000 77.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте