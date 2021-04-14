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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ОДОБРИЛ ВАКЦИНУ «СПУТНИК V», КОТОРУЮ РАЗЛИВАЛИ В РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»
18:21 14.04.2021
Вакцина Спутник V (Гам Ковид Вак), розлив которой проводился на РУП «Белмедпрепараты», одобрена Минздравом. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии», - говорится в сообщении.
Полупродукт вакцины производится АО «Генериум», входящей в структуру АО «Фармстандарт». Раннее вакцина Спутник V, произведенная на этой российской площадке, уже была зарегистрирована в Беларуси и уже в течение нескольких месяцев используется для вакцинации медицинских работников.
Контроль качества - как опытно-промышеленных серий, так и промышленных серий, осуществлялся центром имени Н.Ф. Гамалеи совместно с РУП «Белмедпрепараты». Планируется, что объем вакцины, выпускаемой на белорусском предприятии, составит до 500 тыс. доз ежемесячно.
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