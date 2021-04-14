На предприятиях холдинга «БелАЗ-холдинг» в первые три месяца 2021 года отмечается рост объемов производства, реализации и экспорта продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе автозавода, в марте, как и в предыдущих месяцах первого квартала 2021 года по показателям производства промышленной продукции и внешнеэкономической деятельности ОАО «БЕЛАЗ» (Белорусский автомобильный завод вместе с филиалами) наблюдается положительная динамика.

Так, 169,2% составил темп роста производства (в действующих ценах к аналогичному периоду 2020-го), а по ИФО (индексу фактического объема) – 149,6%. На внешние рынки Белорусский автомобильный завод поставил 93,4 % от общего объема произведенной техники и запасных частей (темп роста экспорта – 142% к аналогичному периоду прошлого года). При этом доля самого емкого из традиционных рынков компании – российского – в общей мартовской отгрузке составила 89,1% (темп роста – 308,1%).

За первый месяц весны продукция БЕЛАЗа отправлена в 10 стран мира, четыре из которых – в дальнем зарубежье (Индия, Китай, ЮАР и Польша). В марте заводом отгружены 62 единицы техники: 57 карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» грузоподъемностью от 30 до 220 тонн, две единицы спецтехники – поливооросительная машина и шлаковоз, а также два шахтных самосвала и погрузочно-доставочная машина марки «МоАЗ».

С начала текущего года отдельные предприятия холдинга планомерно наращивали объемы производимой продукции и активно ее отгружали.

Темп роста производства в действующих ценах к аналогичному периоду 2020-го по ОАО «Крановый завод» составил 129,4%, СООО «БЕЛТРИБО» – 126,7%, филиалу ОАО «БЕЛАЗ» – СПК «Первомайский» – 146,5%, ОАО «Завод ПАК» – 100,9%. Наибольшие же увеличение (160,8%) с начала года демонстрирует головное предприятие холдинга – Белорусский автомобильный завод. Следуя продуманной маркетинговой стратегии, ОАО «БЕЛАЗ» достиг в первом квартале хороших показателей в реализации и экспорте продукции в сравнении с аналогичным периодом 2020-го: темп роста продаж приблизился к 153%, при этом за пределы страны он составил почти 168%.

Значительная доля техники торговых марок «БЕЛАЗ» и «МоАЗ» отгружена в Российскую Федерацию. Следует также отметить поставки карьерных самосвалов и спецтехники в Узбекистан, Казахстан, Украину, Польшу, Боснию и Герцеговину, Беларусь и другие страны.

У горняков в первом квартале этого года самыми востребованными стали 220-240-тонные самосвалы «БЕЛАЗ» – 28% от общего объема отгрузки. В лидирующей тройке также 110-130-тонники (27%) и 55-60-тонники (11%).

Классы грузоподъемности карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», лидирующие в общем объеме отгрузки техники в январе-март 2021 года

В целом БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ завершил квартал со следующими темпами роста по основным показателям: производство продукции (в действующих ценах) – 124,3%, реализация – 145,5%, экспорт – 171,8%.