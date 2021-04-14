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ЭКОНОМИКА РБ


В 1 КВАРТАЛЕ ЗАРПЛАТА СОКРАТИЛАСЬ У 30% СПЕЦИАЛИСТОВ – ОПРОС RABOTA.BY


17:56 14.04.2021

Исследовательский центр rabota.by провел опрос среди 372 соискателей и 34 представителей компаний-работодателей с целью узнать, как начался год и какие изменения произошли в первом квартале.

Согласно опросу, из 372 респондентов около 67,2% оказались трудоустроены на момент опроса, однако из них около 28% находятся в активном поиске нового места работы. Среди опрошенных около 87% являются сотрудниками штата, остальные - удаленные сотрудники на постоянной основе и фрилансеры.

Примерно 43% специалистов отметили, что увольнений в их компании за последние 3 месяца не произошло. Около 23% среди тех, кто отметил наем новых сотрудников, а вот на увольнения указали порядка 21%, еще 6% сообщили о предстоящих сокращениях. Среди вариантов «Другое» респонденты указывали на самостоятельное увольнение сотрудников, реорганизацию и др.

У работодателей на ближайшие 3 месяца преимущественно в планах наем сотрудников на полную занятость (47%) и сохранение текущего штата (41%).

Кроме того, около 31% специалистов отметили сокращение заработной платы в первом квартале. Среди планов на второй квартал у работодателей в первую очередь сохранение текущей заработной платы сотрудникам (примерно 53%) и индивидуальные изменения в сторону увеличения (около 29%).

Среди опрошенных 26,3% указали на увеличение нагрузки за счет повысившегося объема работы. Также респонденты отмечают сокращение количества рабочих дней и часов в первом квартале, а также рост нагрузки за счет сокращения штата.

Среди участников опроса почти каждый второй подтвердил отсутствие перехода на удаленную работу с начала года. 13,2% респондентов ответили, что их штат продолжает работу в дистанционном режиме и сроки возвращения в «офлайн» пока под вопросом, еще около 14% соискателей указали на выход в офис части или всего коллектива с начала 2021 года.
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