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ЭКОНОМИКА РБ
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ОБСУДЯТ 15 АПРЕЛЯ В БГУ
17:38 14.04.2021
Научно-практический круглый стол «Основные тенденции экономического развития Республики Беларусь» состоится 15 апреля в БГУ.
Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в форуме примут участие около 50 преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов экономических специальностей белорусских вузов. Это представители Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного экономического университета, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и др.
Работы участников круглого стола охватывают следующие тематические направления: устойчивый экономический рост, его условия и возможности достижения; банковский бизнес и финансовая экономика; тенденции развития секторов и отраслей экономики; инновационное развитие экономики; современные механизмы управления человеческим капиталом и ресурсами; математические и инструментальные методы анализа экономики; социально-экономические проблемы устойчивого развития; проблемы и перспективы развития менеджмента XXI века и др.
Рабочими языками выступают белорусский, русский и английский.
Планируется издание сборника научных материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и в базе данных РИНЦ.
Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.
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