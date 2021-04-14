Научно-практический круглый стол «Основные тенденции экономического развития Республики Беларусь» состоится 15 апреля в БГУ.

Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в форуме примут участие около 50 преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов экономических специальностей белорусских вузов. Это представители Белорусского государственного университета, Белорусского национального технического университета, Белорусского государственного экономического университета, Гродненского государственного университета им. Янки Купалы и др.

Работы участников круглого стола охватывают следующие тематические направления: устойчивый экономический рост, его условия и возможности достижения; банковский бизнес и финансовая экономика; тенденции развития секторов и отраслей экономики; инновационное развитие экономики; современные механизмы управления человеческим капиталом и ресурсами; математические и инструментальные методы анализа экономики; социально-экономические проблемы устойчивого развития; проблемы и перспективы развития менеджмента XXI века и др.

Рабочими языками выступают белорусский, русский и английский.

Планируется издание сборника научных материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ и в базе данных РИНЦ.

Организатором мероприятия выступает экономический факультет БГУ.