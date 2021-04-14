Унитарное предприятие «Амкодор-ДОМЗ совместно с управлением генерального конструктора создало модель полуприцепа лесовозного универсального грузоподъемностью 10 тонн АМКОДОР 2310 с манипулятором собственного производства AMKODOR KF4556, оснащенным грейферным захватом AMKODOR KG20.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, машина предназначена для сбора, погрузки и транспортировки сортиментов и других круглых лесоматериалов по территории лесосек и лесовозным дорогам. Полуприцеп агрегатируется с трактором лесохозяйственным «БЕЛАРУС» МУЛ1221, а также другими тракторами тягового класса 2.0.

Среди преимуществ АМКОДОР 2310: срок эксплуатации до 10 лет благодаря применению высокопрочных сталей в конструкции; использование шин типоразмера 20.0/60-22.5 (или500/55-17) с нормой слойности 16; возможность применения удлинителя грузового отсека, установки гидросистемы поворота дышла, установки насоса привода; обслуживание полуприцепов в гарантийный и послегарантийный период на базе торгово-сервисных центров холдинга «АМКОДОР».

Опытный образец полуприцепа проходил испытания в реальных условиях при работе в лесохозяйственных предприятиях Беларуси. Отзывы поступили положительные и ряд машин уже приобретен пользователями, в том числе в РФ. По опыту средняя производительность составила 700-800 кубических метров древесины в месяц. Полуприцеп зарекомендовал себя как надежный и простой в обслуживании. Среди его достоинств отмечены доступная цена, хорошая маневренность, проходимость и устойчивость за счет применения гидросистемы поворота дышла, широких шин и низкого расположения центра тяжести, а также надежность гидросистемы, эффективность тормозов.

Первоначально полуприцеп оснащался импортными манипуляторами, но сегодня холдинг готовится предложить потребителям машину с форвардерным манипулятором AMKODOR KF4556, не уступающим зарубежным аналогам и созданным в полном соответствии с современными мировыми требованиями.

На выходном звене манипулятора установлены подвеска, ротатор и захват. Конструкция позволяет точно подводить захват к выбранному для подъема и погрузки сортимента. Манипулятор обеспечивает возможность дотянуться на расстояние до 5,6 метра! При этом минимальная грузоподъемность на максимальной дальности составляет 500 килограммов. Средний ресурс службы не менее 8000 часов, а это складывается в годы работы.

В настоящее время полуприцеп лесовозный универсальный АМКОДОР 2310 с манипулятором собственного производства AMKODOR KF4556 проходит испытания в реальных условиях лесосек. Уже первые итоги позволяют говорить о том, что «АМКОДОР» сделал новый большой шаг по пути импортозамещения, одновременно снижая стоимость своей продукции для потребителей.