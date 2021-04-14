В Гродненской области государственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году закупило комплект котлов через посредническую коммерческую структуру, что повлекло причинение ущерба в размере более 240 тыс. рублей. Этот факт выявили работники областного КГК и управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области в ходе проверки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица предприятия ЖКХ, в обязанности которого входило осуществление контроля за использованием бюджетных средств, предусмотренных на ремонт, модернизацию и строительство объектов коммунального назначения.

Установлено, что подозреваемый (являлся заместителем председателя конкурсной комиссии при проведении процедуры подрядных торгов по закупке котельного оборудования) дал незаконное указание подчиненным о внесении изменений в документацию о порядке организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг). В результате более выгодное предложение субъекта хозяйствования государственной формы собственности было отклонено, а победителем торгов стала посредническая коммерческая структура, зарегистрированная всего за два месяца до конкурса.

Эта столичная фирма закупила комплект котлов на гомельском заводе-изготовителе и продала его предприятию ЖКХ с 50-процентной наценкой. Полученную прибыль руководители коммерческой структуры потратили на приобретение семи автомобилей премиум-класса.

Закупка котельного оборудования через фирму-посредника обошлась предприятию ЖКХ более чем на 240 тыс. рублей дороже, чем стоимость аналогичного оборудования, заявленного отклоненным участником конкурса. Это повлекло излишнюю выплату бюджетных средств, выделенных Гродненской области по инвестпрограмме.

По факту превышения власти или служебных полномочий в отношении должностного лица предприятия ЖКХ прокуратурой Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса.