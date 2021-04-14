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ЭКОНОМИКА РБ
КАЗАРМЫ В НОВОПОЛОЦКЕ ПРОДАНЫ ЗА БАЗОВУЮ ВЕЛИЧИНУ ПОД ЖИЛЬЕ И ПОЛИКЛИНИКУ
16:32 14.04.2021
В комитете «Витебскобимущество» 13 апреля проданы две бывшие казармы в Новополоцке (ул. Озерная, 134 и 135). Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, их общая площадь составляет 3357 и 3352 м кв. соответственно. Обе казармы выставлялись на продажу уже в 8-й раз (их пытались продать с 2016 года) и были проданы за базовую величину единственному покупателю – частной организации из Витебска.
По условиям продажи предусмотрено проведение реконструкции каждой казармы под жилой дом на 60 квартир с размещением встроенной поликлиники на 20 пос./см и других нежилых помещений.
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