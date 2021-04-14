Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в состоявшейся 13 апреля встрече приняли участие представители министерства, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таня Радочай, координаторы по раннему развитию, мониторингу и оценке, вопросам молодежи, стратегическому планированию, защите прав детей.

"Тема инклюзивного образования выбрана неслучайно и очень важна, поскольку в нашей профильной комиссии сегодня на подготовке ко второму чтению находится проект Кодекса об образовании. Большое место в нормах этого документа отводится именно вопросам инклюзивного образования. Хочется отметить важный факт, что в проект кодекса включены термины, которые позволят совершенствовать условия в учреждениях образования для создания безбарьерной среды, для образования лиц с особенностями психофизического развития. Это такие термины, как "коррекционное занятие", "специальное условие", - рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Ирина Рынейская.

По ее словам, в проект обновленного кодекса заложен принцип инклюзии в образовании. "Это значит обеспечение равных условий для лиц, имеющих особые потребности, а не только с особенностями психофизического развития. Мы сегодня собрались обсудить эти вопросы для дальнейшего взаимодействия с Детским фондом ЮНИСЕФ, направленного на защиту ребенка, его прав и интересов. Такое сотрудничество не первый год уже проходит в рамках программных документов и нацелено на реализацию прежде всего национальных интересов и, безусловно, охраны жизни и здоровья детей в нашей стране", - отметила парламентарий.

Ирина Рынейская подчеркнула, что в процессе подготовки проекта кодекса были изучены соответствующие нормативные документы разных стран.

"Мы сейчас не говорим о каких-то рывковых новациях, мы говорим о совершенствовании условий, потому что в целом в нашей стране за последние годы такие условия созданы. К сожалению, следует отметить, что число людей с особенностями психофизического развития не уменьшается. Поэтому мы должны эту категорию включать в образовательный процесс прежде всего со здоровыми сверстниками, чтобы они лучше социализировались в жизни и чувствовали себя полноценными членами общества".