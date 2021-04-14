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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2020 ГОДУ СНИЗИЛИСЬ НА 1,6%
15:53 14.04.2021
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом столицы, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 44,6% (49,2 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 39,6% (43,6 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 12,5% (13,8 млн рублей).
Основной объем текущих затрат традиционно приходится на организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (63,1%) и предприятия обрабатывающей промышленности (22,6%).
В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Партизанского района (50,5 млн рублей, или 45,8% от общего объема по городу), Ленинского района (22,4 млн рублей, или 20,4%) и Заводского района (21 млн рублей, или 19,1%), что соответствует тенденциям прошлых лет.
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