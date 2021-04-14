|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛИЛИ 4,07 МЛН РУБЛЕЙ
15:41 14.04.2021
По результатам проведения последующего этапа камеральной проверки налоговых деклараций (расчетов) с учетом иных сведений, имеющихся в налоговых органах, плательщикам Брестской области в первом квартале 2021 года направлено 1082 уведомления об установленных отклонениях и необходимости внесения исправлений в налоговые декларации (расчеты) либо представления пояснений о причинах таких отклонений, из них: 770 – в адрес организаций, 312 – индивидуальным предпринимателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, согласно представленным уточненным налоговым декларациям (расчетам), плательщиками дополнительно исчислено к уплате в бюджет 4,07 млн рублей платежей, в том числе, по результатам камерального контроля, проведенного посредством АИС «Учет счетов-фактур» – 1,89 млн рублей.
Кроме того, на 1,98 млн рублей уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета.
Помимо нарушений, связанных с порядком исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, налоговыми инспекциями области с использование иных информационных ресурсов, установлены следующие нарушения: занижение выручки (доходов) от реализации, занижение налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения, неправомерное применение плательщиками упрощенной системы налогообложения и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, необоснованное применение пониженных ставок налогов и налоговых льгот.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2021
Курсы в банках
на 14.04.2021
Конвертация в банках
на 14.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте