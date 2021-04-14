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ЭКОНОМИКА РБ


ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ НАЛОГОВИКИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО НАЧИСЛИЛИ 4,07 МЛН РУБЛЕЙ


15:41 14.04.2021

По результатам проведения последующего этапа камеральной проверки налоговых деклараций (расчетов) с учетом иных сведений, имеющихся в налоговых органах, плательщикам Брестской области в первом квартале 2021 года направлено 1082 уведомления об установленных отклонениях и необходимости внесения исправлений в налоговые декларации (расчеты) либо представления пояснений о причинах таких отклонений, из них: 770 – в адрес организаций, 312 – индивидуальным предпринимателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, согласно представленным уточненным налоговым декларациям (расчетам), плательщиками дополнительно исчислено к уплате в бюджет 4,07 млн рублей платежей, в том числе, по результатам камерального контроля, проведенного посредством АИС «Учет счетов-фактур» – 1,89 млн рублей.

Кроме того, на 1,98 млн рублей уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату из бюджета.

Помимо нарушений, связанных с порядком исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, налоговыми инспекциями области с использование иных информационных ресурсов, установлены следующие нарушения: занижение выручки (доходов) от реализации, занижение налоговой базы по налогу при упрощенной системе налогообложения, неправомерное применение плательщиками упрощенной системы налогообложения и единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, необоснованное применение пониженных ставок налогов и налоговых льгот.
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