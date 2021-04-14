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ЭКОНОМИКА РБ
ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО РЫНКА БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ ВО ВСЕХ СЕГМЕНТАХ, КРОМЕ ИНТЕРНЕТА
15:02 14.04.2021
Ассоциация рекламных организаций провела экспертную оценку объема рекламного рынка Беларуси в 2020 году.
Так, объем рекламы в белорусских рублях во всех сегментах, кроме интернета, сократился по отношению к 2019 году. В частности, на телевидении объем рекламы сократился на 7,2%, радио: — на 14,7%, в прессе – на 28,6% и в наружной рекламе — на 19,3%.
Реклама в интернете сохранила лидирующие позиции и показала небольшой рост в белорусских рублях: + 4,6%.
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