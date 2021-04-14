Ассоциация рекламных организаций провела экспертную оценку объема рекламного рынка Беларуси в 2020 году.

Так, объем рекламы в белорусских рублях во всех сегментах, кроме интернета, сократился по отношению к 2019 году. В частности, на телевидении объем рекламы сократился на 7,2%, радио: — на 14,7%, в прессе – на 28,6% и в наружной рекламе — на 19,3%.

Реклама в интернете сохранила лидирующие позиции и показала небольшой рост в белорусских рублях: + 4,6%.