Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 апреля 2021 года выросло до 338,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 338 тыс. 801 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 329 тыс. 135 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1287 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2383 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1166 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 18 тыс. 874 теста. Всего в стране проведено - 5 млн 589 тыс. 696 тестов.