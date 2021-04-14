Министерство лесного хозяйства подвело итоги республиканской добровольной акции «Неделя леса-2021», которая прошла в нынешнем году уже в 14 раз.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, всего в акции приняли участие 58 778 человек. Это значительно больше, чем в прошлом году (в 2020-м в акции поучаствовало чуть более 42 тысяч белорусов). Работа волонтеров была организована на 2 928 объектах. В основном, добровольцы занимались посадкой леса. Всего за 7 дней на площади 7 150 га было высажено 33 188 814 деревьев.

В ходе акции добровольцы также занимались уборкой мусора и захламленности (убрано 2 976,54 кубометров), готовили места массового отдыха к летнему сезону (отреставрировано 139 объектов). В рамках «Недели леса» по всей стране было заложено и несколько десятков памятных аллей.

В нынешнем году наибольшее количество волонтеров трудилось в Минской области (13150 человек), а вот в Гомельской области было создано наибольшее количество лесных культур (около 12 млн. шт.).

Во время акции каждый доброволец в возрасте до 18 лет получил от лесохозяйственных учреждений небольшой сувенир, в ближайшее время лесхозы также поощрят наиболее активные учреждения образования, а Министерство лесного хозяйства выберет победителей конкурса в социальных сетях. Напомним, волонтерам предлагалось снять креативные фото и видео, разместить их в своих сетях с хештегами акции. До конца апреля 10 авторов наиболее креативных работ получат памятные лесные наборы от организаторов акции.