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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛИ 123,5 МЛН РУБЛЕЙ


13:50 14.04.2021

В 2020 году текущие затраты организаций Минской области на охрану окружающей среды составили 123,5 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении Минской области, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 39% (48,2 млн рублей), сбор и очистку сточных вод – 28,7% (35,4 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 25,8% (31,9 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (60,8%). Доля организаций, занимающихся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, составила 14,2%, организаций, занимающихся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений – 11,9%.

В 2020 году наибольшая сумма денежных средств на природоохранные мероприятия затрачена организациями Солигорского района – 59,6 млн рублей, или 48,3% от общего объема по области. В организациях Борисовского района текущие затраты на охрану окружающей среды составили 11,6 млн рублей (9,4%), Жодино – 7,2 млн рублей (5,8%), Молодечненского района – 6,4 млн рублей (5,2%), Минского и Мядельского районов – 5,5 млн. рублей в каждом, что составило по 4,5% от общего объема затрат по области.
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