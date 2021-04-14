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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛГИСС РАЗРАБОТАНЫ СТАНДАРТЫ НА ВОДНЫЕ ГОРКИ
13:36 14.04.2021
В БелГИСС разработаны стандарты на водные горки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, СТБ EN 1069-1 «Горки водные. Часть 1. Требования безопасности и методы испытаний» и СТБ EN 1069-2 «Горки водные. Часть 2. Инструкции» гармонизированы с европейскими требованиями и в настоящее время находятся на стадии принятия.
Ранее в Беларуси классификация водных горок не была стандартизирована. Этот пробел будет устранен с принятием СТБ EN 1069-1, в котором устанавливается классификация горок в зависимости от высоты, уклона трассы спуска и количества полос на ней, скорости пассажиров. Установленная классификация при этом не ограничивает возможности проектирования и не препятствует появлению новых и безопасных изделий.
В стандарте также содержатся требования к материалам, применяемым при изготовлении горок, расчеты постоянных и переменных воздействующих нагрузок. В СТБ EN 1069-1 включены требования безопасности к различным элементам конструкции, для разных типов горок, а также требования к контрольным испытаниям и пробному запуску после монтажа. Соблюдение требований безопасности, установленных в стандарте, а также рекомендаций по конструированию, будет способствовать созданию безопасной продукции для пользователей.
Выполнение требований СТБ EN 1069-2 станет основой для повышения безопасности при использовании водных горок. Стандарт по сути является руководством по оценке и снижению эксплуатационных рисков, техническому обслуживанию и ремонту водных горок. В нем также содержится информация о знаках безопасности и указателях для водных горок.
При очередном пересмотре Перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), СТБ EN 1069-1 и СТБ EN 1069-2 будут предложены для включения в него.
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