Для увеличения объемов арендного фонда Министерством архитектуры и строительства предлагается проводить работу в двух направлениях. Об этом в интервью ИД «Беларусь сегодня» рассказал руководитель ведомства Руслан Пархамович.

«Первое – вовлечение пустующих арендных жилых помещений государственного жилищного фонда и частного жилищного фонда физических лиц, которые имеют свободные квартиры для передачи в аренду. Второе – наращивание объемов строительства арендного жилья за счет стимулирования частных инвесторов на осуществление такого строительства», – сказал Руслан Пархамович, которого цитирует пресс-служба Минстройрахитектуры.

Кроме того, предлагается обеспечивать арендным жильем прежде всего нуждающихся в улучшении жилищных условий, включая многодетные семьи, как на краткосрочный, так и на долгосрочный период от 10 и более лет с предоставлением государственной поддержки в виде субсидий на частичную компенсацию арендных платежей.

Саму арендную плату предлагается устанавливать на уровне рыночной, сформированной по соответствующему региону. При этом в случае предоставления арендных жилых помещений общей площадью не менее 15 квадратных метров на человека, а в Минске – не менее 10 квадратных метров, граждане снимаются с учета нуждающихся. При получении в аренду жилого помещения, принадлежащего физическому лицу, граждане не будут сниматься с учета.

Руслан Пархамович обратил внимание, что цель предлагаемых Минстройархитектуры вариантов – максимально использовать уже созданный и находящийся в собственности граждан незаселенный и свободный жилищный фонд, снизить затраты государства на возведение нового арендного жилья, жилья с государственной поддержкой, привлечь средства инвесторов на строительство арендного жилья.

«Местными исполнительными и распорядительными органами создается общий и постоянно обновляемый список квартир, предложенных их владельцами для использования в качестве арендных. Указанные квартиры предоставляются гражданам по их заявлениям исходя из даты их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. В случае отсутствия таких граждан арендные жилые помещения предоставляются по заявлениям граждан, не состоящих на таком учете», – отметил министр.

Для реализации предложений рассматриваются три варианта развития арендного жилищного фонда.

Первый – предусматривает заселение арендных жилых помещений государственного жилищного фонда. Второй вариант предусматривает предоставление квартир в аренду физическими лицами – владельцами таких квартир. И третий вариант предусматривает привлечение частных застройщиков к строительству арендных домов.