|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БЕНЯКОНИ» СЕГОДНЯ БУДЕТ СНИЖЕНА
12:50 14.04.2021
14 апреля в автодорожном пункте пропуска «Бенякони» проводятся плановые работы по его модернизации. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.
«В связи с этим с 12 до 18 часов пропускная способность пункта пропуска может быть несколько снижена», - говорится в сообщении.
В ведомстве просят водителей и грузоперевозчиков учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву.
За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на интернет-портале Госпогранкомитета.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2021
Курсы в банках
на 14.04.2021
Конвертация в банках
на 14.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте