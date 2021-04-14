14 апреля в автодорожном пункте пропуска «Бенякони» проводятся плановые работы по его модернизации. Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета Беларуси.

«В связи с этим с 12 до 18 часов пропускная способность пункта пропуска может быть несколько снижена», - говорится в сообщении.

В ведомстве просят водителей и грузоперевозчиков учитывать данную информацию при планировании поездок в Литву.

За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на интернет-портале Госпогранкомитета.