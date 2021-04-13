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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,3%


12:13 14.04.2021

Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 103,3%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,7% и 105,2% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 105%, потребительские товары – 100,5% и 101,6%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,3%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 106,5%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 111,6% соответственно, животноводстве – 101,3% и 105,5%.
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