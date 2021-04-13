|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА МАРТ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 3,3%
12:13 14.04.2021
Индекс цен производителей промышленной продукции по Брестской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 103,3%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 102,7% и 105,2% соответственно, промежуточные товары – 101,1% и 105%, потребительские товары – 100,5% и 101,6%.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,3%, по сравнению с декабрем 2020 г. – 106,5%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 111,6% соответственно, животноводстве – 101,3% и 105,5%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2021
Курсы в банках
на 14.04.2021
Конвертация в банках
на 14.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте