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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 17,8%


11:33 14.04.2021

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за два месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 17,8%.

По добровольным видам страхования за январь-февраль 2021 года страховые взносы составили 221,64 млн рублей, что на 44,6 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-февраль 2021 года – 76,74 млн рублей, что на 0,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 74,3% (за январь-февраль 2020 года – 69,9%).

За январь-февраль 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 164,4 млн рублей, что на 38,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-февраль 2021 года составил 55,1% (за январь- февраль 2020 года – 49,7%).

За январь-февраль 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 18,3 млн. рублей (за январь-февраль 2020 года – 15,8 млн рублей), из них 6,1 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 12,2 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-февраль 2020 года – 3,7 млн рублей и 12,1 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 марта 2021 года составила 8787 человек (на 1 марта 2020 года – 9048 человек).
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