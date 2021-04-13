В ОАО "Рассвет имени К.П. Орловского" высадили первую плантацию грецких орехов.

Как пишут MogilevNEWS.by, 1,4 тысяч саженцев разместились на площади в 9 га. В саду ОАО «Рассвет» высадили грецкие орехи таджикского сорта. Сейчас высота молодых деревьев составляет от 60 см до 1,1 м.

Первый небольшой урожай грецких орехов здесь планируют получить где-то через 4 года, а вот полное плодоношение у деревьев начнется через 6-7 лет.

Сейчас в садах «Рассвета» идет активная работа. Обрабатывают и подготавливают к сезону молодые яблони.