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ЭКОНОМИКА РБ


ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ВОВЛЕЧЬ В ПЕРЕОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВАРИАТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ


10:48 14.04.2021

В Минском государственном автомеханическом колледже имени академика М.С.Высоцкого УО «Республиканский институт профессионального образования» состоялось выездное заседание Президиума Совета Республики Национального собрания, на котором обсуждалось развитие системы профессионального образования и повышение престижа рабочих профессий в контексте проекта Кодекса об образовании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, вопрос обеспеченности квалифицированными рабочими предприятий республики остается по-прежнему актуальным.

Выступая перед участниками заседания, министр образования Игорь Карпенко отметил: «Очевидно, что только учащаяся молодежь не закроет текущих потребностей в рабочих и специалистах. Ведь из учреждения образования они выйдут через год, два, три, четыре. Нужно обращать внимание на взрослое население, искать пути его переобучения и совершенствования квалификаций через вариативные образовательные программы».

По его словам, учреждения профессионального образования, особенно имеющие в структуре ресурсные центры могут стать базой для проведения процедуры независимой оценки и сертификации квалификаций не требующих образования или освоенных самостоятельно навыков в процессе трудовой деятельности на рабочем месте или на обучающих курсах (например, плотник).

Учреждения образования проводят системную профоориентационную работу среди школьников, но вместе с тем здесь нужен новый подход.

«Мы видим, что надо объединять усилия всех заинтересованных. Представители предприятий и организаций сами должны взаимодействовать с будущим абитуриентом, озвучивать перспективы развития своего сектора экономики в целом, а также конкретных организаций, показывать преимущества профессионального выбора будущим работникам, социальные гарантии. С нашей стороны для повышения интереса к рабочим профессиям с 2018 года для всех базовых X, XI классов введен учебный предмет «Трудовое обучение», в рамках которого организована профессиональная подготовка школьников более чем по 100 профессиям. В прошлом году более 20 тысяч школьников после сдачи квалификационного экзамена получили соответствующие документы об обучении. Сейчас работаем над методическим обеспечением профессиональной подготовки школьников, оснащением материально-технической базы, продолжаем работу по обновлению перечня доступных профессий, повышению квалификации педагогических работников, привлечению организаций к участию в этом процессе», - сказал министр.
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