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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОТРАТИЛИ В 2020 ГОДУ 759,3 МЛН РУБЛЕЙ
10:34 14.04.2021
В 2020 году текущие затраты организаций Беларуси на охрану окружающей среды составили 759,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню 2019 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольшая доля приходится на сбор и очистку сточных вод – 48,1% (365,6 млн. рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 28,3% (214,8 млн. рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 19,7% (149,8 млн. рублей).
Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (48,5%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (27,3%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (15,4%).
В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской области (186,5 млн рублей, или 24,6% от общего объема по республике), Минской области (123,5 млн рублей, или 16,3%) и Минска (110,2 млн рублей, или 14,5%).
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