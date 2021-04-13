В 2020 году текущие затраты организаций Беларуси на охрану окружающей среды составили 759,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню 2019 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольшая доля приходится на сбор и очистку сточных вод – 48,1% (365,6 млн. рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 28,3% (214,8 млн. рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 19,7% (149,8 млн. рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (48,5%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (27,3%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (15,4%).

В 2020 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской области (186,5 млн рублей, или 24,6% от общего объема по республике), Минской области (123,5 млн рублей, или 16,3%) и Минска (110,2 млн рублей, или 14,5%).