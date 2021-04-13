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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМАГРОЛИЗИНГ СОВМЕСТНО С БЕЛРОСАГРОСЕРВИС ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ПРОГРАММУ С ЛИЗИНГОВОЙ СТАВКОЙ ОТ 8%
09:42 14.04.2021
ОАО «Промагролизинг» начинает реализацию сделок по новой лизинговой программе «Сельскохозяйственная техника: Белросагросервис», предметом которой является техника американских, французских, немецких и бразильских производителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, по новой лизинговой программе юридические лица могут приобрести в лизинг технику заводов John Deere, KINZE, Manitou, BERTHOUD, KUHN, а также STARA на выгодных условиях: на срок до 60 месяцев, с авансовым платежом от 15% и лизинговой ставкой от 8% годовых.
Лизинг позволяет клиентам реального сектора экономики реализовывать свою деятельность с наименьшими затратами. Благодаря данному финансовому инструменту компании могут обновлять и модернизировать свои производственные мощности, распределяя капитальные расходы на долгий период.
СООО «Белросагросервис» осуществляет поставки товаров, оказывает консультационную помощь, гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание, обеспечивает клиентов необходимыми запасными частями и комплектующими. Предприятие имеет региональные офисы и оборудованные складские помещения в областных центрах Беларуси, что помогает компании оперативно организовывать сервисное обслуживание.
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