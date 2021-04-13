ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 4,2%


09:21 14.04.2021

В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 104,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в марте 2021 года к марту 2020 года составил 8,6%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены на продтовары подскочили на 8,2%.

Непродовольственные товары в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем на 1,0%, с начала года – на 3,3%. При этом годовой рост цен за март составил 8,8%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 8,7%.

Цены на услуги в марте 2021 года выросли по сравнению с февралем на 0,2%, с начала года – на 4,1%. Годовой рост цен на услуги в марте составил 8,3%. В январе-марте 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 8,9%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2021
валюта курс
EUR 3.1403
USD 2.6398
RUB 3.4181
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1403 -0.0027
USD 2.6398 -0.0033
RUB 3.4181 +0.0086
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1280 3.1390
USD 2.6150 2.6250
RUB 3.4330 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 14.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1930 1.1990
EUR/RUB 90.3000 91.3000
USD/RUB 76.0000 76.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте