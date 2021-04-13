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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 4,2%
09:21 14.04.2021
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,5%, с декабрем 2020 г. – 104,2%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в марте 2021 года к марту 2020 года составил 8,6%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены на продтовары подскочили на 8,2%.
Непродовольственные товары в марте 2021 года подорожали по сравнению с февралем на 1,0%, с начала года – на 3,3%. При этом годовой рост цен за март составил 8,8%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 8,7%.
Цены на услуги в марте 2021 года выросли по сравнению с февралем на 0,2%, с начала года – на 4,1%. Годовой рост цен на услуги в марте составил 8,3%. В январе-марте 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 8,9%.
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