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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 95 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ УСЛУГАМИ РНТБ


17:49 13.04.2021

В январе-марте 2021 года более 95 тысяч пользователей воспользовались услугами Республиканской научно-технической библиотеки (РНТБ). При этом в режиме online – почти 93 тысячи человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, всего за этот период было выдано 263 тысячи экземпляров документов.

В первом квартале текущего года сотрудники РНТБ провели также около 140 информационно-тематических поисков для предприятий и организаций Республики Беларусь, в том числе Гомельского химического завода, унитарного предприятия «АзотХимФортис», Амкодора, Гродненского научно-исследовательского и проектного института азотной промышленности и продуктов органического синтеза и др.

К слову, в 2020 году Республиканская научно-техническая библиотека обслужила более 230 тыс. пользователей. Общее количество посещений составило 455 тысяч. Объем предоставленной информации составил более 1,6 млн документов, из них 1,2 млн на электронных носителях.
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