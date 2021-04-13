ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЖД 14-15 АПРЕЛЯ ИЗМЕНИТ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОЕЗДОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ


17:30 13.04.2021

14-15 апреля 2021 года из-за планового ремонта железнодорожного моста на участке Дрогичин – Янов-Полесский расписание движения нескольких поездов межрегиональных линий изменится.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 15 апреля отменяется из обращения беспересадочная группа вагонов Гродно-Брест-Гродно, курсирующая в составе поездов № 610/609-657/606-610/609 отправлением из Гродно 14 апреля и отправлением из Бреста 15 апреля.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 605 Полоцк-Брест (отправлением из Полоцка 14 апреля) будет следовать до станции Янов-Полесский.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 606 Брест-Полоцк (отправлением из Бреста 15 апреля) будет следовать по маршруту Янов-Полесский-Полоцк.

Поезд межрегиональных линий экономкласса № 657 Минск-Брест 15 апреля будет следовать действующим расписанием до станции Барановичи-Полесские и далее по участку Барановичи-Жабинка с прибытием в Жабинку в 04:19 и прибытием в Брест в 04:50.

Также 15 апреля часть поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Брест-Лунинец, будет отменена, у остальных будет изменен маршрут следования. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2021
валюта курс
EUR 3.1403
USD 2.6398
RUB 3.4181
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1403 -0.0027
USD 2.6398 -0.0033
RUB 3.4181 +0.0086
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1360 3.1390
USD 2.6360 2.6390
RUB 3.4150 3.4220
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1910
EUR/RUB 91.6000 92.0000
USD/RUB 77.0000 77.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте