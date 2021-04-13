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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД 14-15 АПРЕЛЯ ИЗМЕНИТ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПОЕЗДОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНИЙ
17:30 13.04.2021
14-15 апреля 2021 года из-за планового ремонта железнодорожного моста на участке Дрогичин – Янов-Полесский расписание движения нескольких поездов межрегиональных линий изменится.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 15 апреля отменяется из обращения беспересадочная группа вагонов Гродно-Брест-Гродно, курсирующая в составе поездов № 610/609-657/606-610/609 отправлением из Гродно 14 апреля и отправлением из Бреста 15 апреля.
Поезд межрегиональных линий экономкласса № 605 Полоцк-Брест (отправлением из Полоцка 14 апреля) будет следовать до станции Янов-Полесский.
Поезд межрегиональных линий экономкласса № 606 Брест-Полоцк (отправлением из Бреста 15 апреля) будет следовать по маршруту Янов-Полесский-Полоцк.
Поезд межрегиональных линий экономкласса № 657 Минск-Брест 15 апреля будет следовать действующим расписанием до станции Барановичи-Полесские и далее по участку Барановичи-Жабинка с прибытием в Жабинку в 04:19 и прибытием в Брест в 04:50.
Также 15 апреля часть поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Брест-Лунинец, будет отменена, у остальных будет изменен маршрут следования. Подробная информация о временных изменениях размещена на станциях и остановочных пунктах.
Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
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