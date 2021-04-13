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ЭКОНОМИКА РБ


В КВАРТАЛЕ «ЗЕЛЕНАЯ ГАВАНЬ» ПОСТРОЯТ СИТИХАУСЫ С «УМНЫМИ» КВАРТИРАМИ


17:18 13.04.2021

В квартале «Зеленая гавань» построят ситихаусы с «умными» квартирами. Они станут первыми в стране многоквартирными домами, в которых датчики и цифровые устройства станут частью отделки от застройщика.

Квартиры с отделкой в ситихаусах оборудуют системами «умный дом» польского производителя Fibaro. Датчики в комнатах собирают информацию и передают в центр управления системой. Все действия можно совершать со смартфона — через мобильное приложение Fibaro Home Center.

Один из датчиков срабатывает в случае протечки воды: оповещает «мозговой центр» и начинает сигналить. После этого кран с электроприводом автоматически перекроет воду, а на телефон поступит сигнал тревоги. Датчик дыма в свою очередь совмещает в себе функцию пожарной сигнализации: при появлении дыма он начнет гудеть и отправит сообщение об опасности на смартфон.

Система также способна следить за непрошеными гостями. Датчик открытия оповестит, если случайно оставить дверь открытой, а также поможет узнать температуру в квартире в текущий момент.

Предусмотрены и умные розетки, которыми можно управлять с помощью мобильного приложения. Например, включить кофеварку еще в постели, настроить кондиционер до возвращения домой или обесточить утюг. В «умный дом» также входит устройство для управления электромотором. Его можно использовать, чтобы задернуть шторы или опустить жалюзи. При необходимости будущие хозяева смогут дополнить систему и другими функциями.

«Ситихаусы с «умными» квартирами станут первым проектом, когда интеллектуальные системы по умолчанию включены в отделку и не требуют дополнительных расходов. Тем самым покупатель получает не только жилье, в которое можно сразу же въезжать, но и функциональное смарт-решение с возможностью управлять «умным» домом на расстоянии», - отметили в «А-100 Девелопмент».

Покупателям квартир в «Зеленой гавани» также предоставят бесплатное обслуживание на 2 года по программе «Забота» от управляющей компании «А-100 Комфорт». Специалисты проследят за состоянием улиц, дворов и мест общего пользования, будут ухаживать за зелеными зонами, помогать жителям с устранением неисправностей. Также предусмотрен круглосуточный клиентский центр и аварийная служба. Поддерживать связь можно через мобильное приложение из любой точки мира.

«Зеленая гавань» находится в 3,5 км от кольцевой дороги по соседству с заказником «Стиклево». ЖК представляет собой закрытый комплекс площадью 220 га с различными форматами домов в единой архитектурной стилистике — коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами и ситихаусами. К застройке примыкают поля для гольфа чемпионского класса и гольф-академия. В ближайшем будущем здесь появятся площади, бульвары, скверы, аллеи и места для отдыха. Основная идея застройки — жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.
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