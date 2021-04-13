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ЭКОНОМИКА РБ


БЫВШЕМУ ДИРЕКТОРУ ОАО «ХОТЫНИЧИ» ДАЛИ ТЮРЕМНЫЙ СРОК И ШТРАФ ЗА ВЗЯТКИ


16:54 13.04.2021

Суд Барановичского района и Барановичей 9 апреля 2021 года рассмотрел уголовное дело в отношении Михаила Сергиени, 1959 года рождения, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 430 УК «Получение взятки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, обвиняемый, работая в должности директора ОАО «Хотыничи» и являясь должностным лицом, с мая 2020 года по 19 ноября 2020 года принимал от местного индивидуального предпринимателя в качестве взятки материальные ценности (денежные средства) исключительно в связи с занимаемым им должностным положением за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Обвиняемый также получал деньги за содействие заключению договоров на выполнение электромонтажных работ, своевременной оплате и перечислению денежных средств в полном объеме за выполненные работы.

Всего экс-директор принял для себя от предпринимателя 10 тыс. рублей, что составляет 370,37 базовой величины и является крупным размером.

Приговором суда Михаил Сергиеня признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 400 базовых величин в сумме 11 600 рублей и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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