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ЭКОНОМИКА РБ
С 15 АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ НАЧНЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ЗАПРЕТ НА ЛОВЛЮ СУДАКА
16:21 13.04.2021
С 15 апреля по 30 мая 2021 года в Беларуси будет действовать запрет на ловлю судака в рыболовных угодьях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в случае непреднамеренного вылова судака, рыбу необходимо отпустить.
За незаконное изъятие судака в период запрета предусмотрена ответственность по ч.1 ст.16.25 КоАП Республики Беларусь с наложением штрафа от 10 до 30 базовых величин, возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую особь судака придется возместить причиненный вред по тройной таксе – 18 базовых величин или 522 рубля. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.
Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.3 ст.16.25 КоАП и также влечет наложение штрафа.
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