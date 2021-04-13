С 15 апреля по 30 мая 2021 года в Беларуси будет действовать запрет на ловлю судака в рыболовных угодьях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, в случае непреднамеренного вылова судака, рыбу необходимо отпустить.

За незаконное изъятие судака в период запрета предусмотрена ответственность по ч.1 ст.16.25 КоАП Республики Беларусь с наложением штрафа от 10 до 30 базовых величин, возможна также конфискация орудий лова. При этом за каждую особь судака придется возместить причиненный вред по тройной таксе – 18 базовых величин или 522 рубля. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело.

Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 километра от береговой линии с рыбой, лов которой в данное время запрещен (судак), без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.3 ст.16.25 КоАП и также влечет наложение штрафа.