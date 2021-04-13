Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 апреля 2021 года выросло до 337,6 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 337 тыс. 635 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 327 тыс. 848 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписан 761 пациент. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2373 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 754 человека, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 705 тестов. Всего в стране проведено 5 млн 570 тыс. 822 теста.