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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,1%


14:53 13.04.2021

В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 103,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе цены на инвестиционные товары составили 101,7% и 102,8% соответственно, промежуточные товары – 100,7% и 103,3%, потребительские товары – 100,4% и 102,4% соответственно.

Продукция производственно-технического назначения в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. подорожала на 0,9%, с начала года – на 3,2%. Годовой рост в марте составил 10,3%. За январь-март 2021 года к уровню января-марта 2020 года цены на продукцию производственно-технического назначения взлетели на 10,1%.
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