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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ПРОШЛИ РЕКОРДНЫЕ ТОРГИ КОРМОВЫМИ ДОБАВКАМИ


14:16 13.04.2021

Кормовые добавки на сумму более 7 млн BYN реализованы в ходе биржевых торгов сельхозпродукцией на внутренний рынок, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, торги стали рекордными по сумме сделок и одними из крупнейших по количеству участников.

«Помимо беспрецедентного объема, одной из ключевых особенностей прошедших торгов кормовыми добавками стал высокий уровень конкуренции. В торговой сессии приняли участие 110 продавцов и 60 покупателей, которые совершили 72 сделки. При этом благодаря снижению цен по ряду лотов отечественным сельхозпредприятиям удалось существенно сэкономить на закупке», – сообщили в пресс-службе БУТБ.

Представители биржи также отметили, что кормовые добавки входят в число самых востребованных групп товаров на БУТБ, а на фоне динамичного развития животноводческой отрасли спрос на данную продукцию на биржевых торгах демонстрирует заметный рост.

За I квартал 2021 г. на БУТБ реализовано 27,5 тыс. т кормовых добавок на общую сумму 46,4 млн BYN. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем закупок увеличился на 63% в натуральном выражении и на 80% в стоимостном. Учитывая высокую активность продавцов и покупателей в течение первой декады апреля, есть основания полагать, что в ближайшей перспективе восходящий тренд сохранится.
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