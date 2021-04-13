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ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ В БУХУЧЕТЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СПИСАНИЮ ИМУЩЕСТВА - МИНЭКОНОМИКИ


13:37 13.04.2021

Первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь рассказал о новых механизмах финансовой поддержки экспорта в интервью телепередаче «Контуры».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минжкономики, это касается и отмены минимальной суммы экспортного контракта, и расширения количества банков, страховых компаний, готовых подставить плечо тем, кто продает за рубеж.

«Конечно, то, что расширились объемы и количество банков, которые будут финансировать сделки, очень важно, так как увеличится ресурсная база и где-то, наверное, появятся, какие-то, скажем, конкурентные условия на рынке. Наверное, мы будем ожидать, конечно, банки будут двигаться по ставкам в работе с клиентами. Ну, а возможность работы, в том числе и с другими страховыми организациями, позволит тоже расширить соответствующий пакет услуг», – отметил Юрий Чеботарь.

Кроме того, он прокомментировал подписание указа № 140 «О выбытии имущества».

«Организации* в срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года вправе применять особый порядок отражения в бухучете операций по выбытию имущества. Это касается определенных категорий в зависимости от права собственности на него. Напомню, выбытие может осуществляться путем безвозмездной передачи, списания или продажи. Источники списания затрат в таких случаях – это добавочный капитал и нераспределенная прибыль в недостающей сумме. Одновременно принимающей стороне предоставлено право постановки на учет получаемого имущества по остаточной стоимости, числящейся в бухучете передающей стороны. В таком случае оценку рыночной стоимости проводить не надо», – пояснил Юрий Чеботарь.

*Организации за исключением бюджетных организаций, Национального банка, коммерческих банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
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