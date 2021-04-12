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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ С НАЧАЛА ГОДА ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ В РФ ОКОЛО 320 ТОНН ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ НА 1,2 МЛН РУБЛЕЙ


13:06 13.04.2021

Витебские таможенники с начала 2021 года пресекли незаконный ввоз на территорию ЕАЭС около 320 тонн фруктов и овощей: груш, яблок, помело, томатов и перца.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, установлено более 20 попыток перемещения товаров отдельной категории, последнюю из которых таможенники выявили при проведении проверочных мероприятий в Дубровенском районе неподалеку от белорусско-российской границы.

В грузовом отсеке автомобиля DAF, следовавшего под управлением гражданина Российской Федерации, находилось около 25 тонн свежих груш.

На фрукты не было ни товаросопроводительных документов, ни фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции для потребления. Стоимость партии груш составила более 90 тысяч рублей.

Стоимость всей незаконно перемещаемой с начала года продукции составила более 1,2 млн белорусских рублей.

По установленным фактам Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии со ст.13.12 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
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