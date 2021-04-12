Постановлением Совета министров № 215 от 9 апреля 2021 года присуждены премии правительства за достижения в области качества за 2020 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале документу, за достижение значительных результатов в области качества и конкурентоспособности производимой продукции, оказываемых услуг или выполняемых работ, внедрение инновационных технологий и современных методов менеджмента премия правительства Республики Беларусь за достижения в области качества 2020 г присуждена: ООО «Хьюмен систем»; ОАО «Белсолод»; ОАО «Борисовский шпалопропиточный завод»; ОАО «Буровая компания «Дельта»; ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»; ОАО «Керамика»; ПИРУП «Институт «Белжелдорпроект»; ПРУП «МИНГАЗ»; ПРУП «Могилевоблгаз»; СЗАО «БелДжи»; СООО «ПП Полесье»; УЗ «Брестская областная клиническая больница»; УО «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова».

В том числе лауреатами стали:

белорусско-германское СП «Санта Бремор» ООО;

обособленное структурное подразделение «Витебское вагонное депо» транспортного РУП «Витебское отделение Белорусской железной дороги»;

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»; ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»;

ОАО «Белэнергоремналадка»; ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»;

ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»;

ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко»; ОАО «Волковысский мясокомбинат»;

ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»; ОАО «Гомсельмаш»; ОАО «Керамин»;

ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод»;

ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп»;

ОАО «Мозырьсоль»; ПУП «Светоприбор» ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»;

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»;

РУП «Национальный аэропорт Минск»; СПК «Агрокомбинат Снов»; СООО «Бел-Пласт Интернэшнл»;

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»;

УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Звание дипломанта конкурса присуждено ОАО «Лидские пищевые концентраты» и филиалу «Автобусный парк №6» ОАО «Гомельоблавтотранс».

При этом сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрокомбинат Снов» удостоен специальной награды конкурса в номинации «Социальная ответственность» – за ведение социально ответственного бизнеса и создание условий, обеспечивающих социальную защищенность всех групп заинтересованных сторон: персонала, потребителей, партнеров, общества.