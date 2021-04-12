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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКИХ ОГУРЦОВ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ПОТРЕБНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА НА 83% - МАРТ
12:28 13.04.2021
Обеспеченность потребительского рынка свежими овощами закрытого грунта рассмотрели 12 апреля в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с представителями торговых сетей и тепличных комбинатов республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, в настоящее время поставки белорусских огурцов удовлетворяют потребность внутреннего рынка на 83%, томатов – почти на половину.
По итогам 2020 года темп роста продаж отечественных огурцов составил 108,4%, томатов - 118,1%. По данным Белстата, в марте по сравнению с февралем цены на томаты практически не изменились, а на огурцы – существенно снизились – на 34,5%.
«Средняя» цена сложилась на уровне 5,11-4,95 рубля за 1 кг.
Первые партии «своих» томатов уже собраны и поставлены на внутренний рынок ОАО «ДОР ОРС». В связи с технологическими особенностями производства массовые их поставки тепличными комбинатами республики ожидаются после 20 апреля. Белорусские производители гарантировали поставку на внутренний рынок до 7 разновидностей томатов.
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