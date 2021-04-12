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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ В МАРТЕ НАРАСТИЛ ПРОДАЖИ ТЕХНИКИ В УКРАИНЕ И ЗАНЯЛ 18,3% РЫНКА


12:15 13.04.2021

МАЗ по итогам марта 2021 года остался лидером на украинском рынке продаж грузовиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в марте продажи техники удалось нарастить больше, чем в 4 раза и занять 18,3% рынка. За первые 3 месяца МАЗ стал безоговорочным лидером по продажам, чьи показатели почти в 3 раза опережают ближайших конкурентов.

«Драйверами нынешнего роста стали масштабные закупки техники под грядущий сезон дорожного строительства. Сейчас активно обновляют свои автопарки крупные компании и переходят на новую, более современную технику. Оживился спрос и со стороны нефтегазового сектора и топливных ритейлеров. Сельхозпроизводители также начали закупки автотехники», - прокомментировали на автозаводе.

По данным AUTO-Consulting, в марте в Украине был зафиксирован всплеск продаж грузовой автотехники полной массой более 3,5 т. Так, за первый месяц весны клиентам было передано почти 500 единиц новых грузовиков, что на 174% больше, чем в прошлом году. А по итогам 3-х первых месяцев 2021 года аналитики зафиксировали рост продаж грузовиков на 86%.
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