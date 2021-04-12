|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ В МАРТЕ НАРАСТИЛ ПРОДАЖИ ТЕХНИКИ В УКРАИНЕ И ЗАНЯЛ 18,3% РЫНКА
12:15 13.04.2021
МАЗ по итогам марта 2021 года остался лидером на украинском рынке продаж грузовиков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в марте продажи техники удалось нарастить больше, чем в 4 раза и занять 18,3% рынка. За первые 3 месяца МАЗ стал безоговорочным лидером по продажам, чьи показатели почти в 3 раза опережают ближайших конкурентов.
«Драйверами нынешнего роста стали масштабные закупки техники под грядущий сезон дорожного строительства. Сейчас активно обновляют свои автопарки крупные компании и переходят на новую, более современную технику. Оживился спрос и со стороны нефтегазового сектора и топливных ритейлеров. Сельхозпроизводители также начали закупки автотехники», - прокомментировали на автозаводе.
По данным AUTO-Consulting, в марте в Украине был зафиксирован всплеск продаж грузовой автотехники полной массой более 3,5 т. Так, за первый месяц весны клиентам было передано почти 500 единиц новых грузовиков, что на 174% больше, чем в прошлом году. А по итогам 3-х первых месяцев 2021 года аналитики зафиксировали рост продаж грузовиков на 86%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
Курсы в банках
на 13.04.2021
Конвертация в банках
на 13.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте