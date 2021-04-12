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ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ ГОСКОНТРОЛЯ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА УСЛУГ РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»


11:38 13.04.2021

Комитет государственного контроля с 13 по 16 апреля 2021 года во всех областях Беларуси и Минске проведет «горячие линии» по вопросам качества услуг РУП «Белтелеком» и его филиалов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, жители республики могут сообщить (в том числе анонимно) информацию не только о качестве услуг, оказываемых населению и субъектам хозяйствования, но и о своевременности реагирования на обращения, критические замечания и конструктивные предложения по совершенствованию работы.

Комитет госконтроля предлагает также сотрудникам РУП «Белтелеком» и его структурных подразделений высказать свое мнение о недостатках в деятельности организаций и мерах по ее совершенствованию.

«Горячая линия» 13 апреля будет работать в трех регионах. В Могилевской области она организована с 10.00 до 13.00 по тел. 8(0222) 62-60-58 в Могилеве, 8(0225) 76-50-57 в Бобруйске, 8(02241) 64-730 в Кричеве; в Гродненской области – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8(0152) 79-88-26 и 8(0152) 79-88-28; в Минской области – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по тел. 8(017) 374-07-06.

В Витебской области «горячая линия» состоится 14 апреля с 9.00 до 17.00 по тел. 8(0212) 37-61-76 и 8(0212) 37-50-41.

На 15 апреля проведение «горячей линии» запланировано в двух регионах: в Гомельской области – с 10.00 до 11.00 по тел. 8(0232) 23 83 91 и 8(0232) 23-83-68; в Брестской области – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по тел. 8(0162) 21-25-08 и 8(0162) 21-18-25.

Жители Минска и регионов республики могут обратиться на «горячую линию» Комитета государственного контроля, которая состоится 16 апреля с 14.00 до 16.00 по тел. 8(017) 328 69 40.

Госконтролеры проанализируют всю поступившую информацию в ходе выборочной проверки деятельности РУП «Белтелеком» и его филиалов (проводится с марта текущего года).
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