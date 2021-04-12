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ЭКОНОМИКА РБ


НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ В БЕЛАРУСИ ОФИЦИАЛЬНО НАСЧИТЫВАЛОСЬ 8,6 ТЫС. БЕЗРАБОТНЫХ


11:26 13.04.2021

На 1 апреля 2021 г. в Беларуси на учете в качестве безработных состояло 8,6 тыс. человек, что на 13,9% меньше, чем на 1 апреля 2020 г. (10 тыс. человек).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, уровень зарегистрированной безработицы на 1 апреля 2021 г. составил 0,2% и по сравнению с 1 апреля 2020 г. не изменился.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил – 0,3%, Гомельской и Минской областях – 0,2%, Минске − 0,1%.

Нанимателями на 1 апреля 2021 г. заявлены сведения о наличии 74,3 тыс. свободных рабочих мест, что на 13,2% меньше, чем на 1 апреля 2020 г. (85,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 61,6% от общего числа вакансий (на 1 апреля 2020 г. – 62,4%).

При этом в Минске на 1 безработного приходится 19 вакансий, в Минской области – 13,7 вакансии, Гомельской – 8,8 вакансии, Гродненской – 8,7 вакансии, Могилевской - 5,7 вакансии, Брестской – 5,5 вакансии, Витебской области – 5 вакансий на 1 безработного.

В январе-марте 2021 г. за содействием в трудоустройстве обратилось 30 тыс. человек, из которых 16,9 тыс. человек поставлено на учет в качестве безработных.

В январе-марте 2021 г. на постоянную работу трудоустроено 20,7 тыс. человек, 1,1 тыс. человек направлено на обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, 6,5 тыс. человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах, 22 семьи безработных переселено на новое место жительства и работы.
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