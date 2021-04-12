Рентабельность продаж Белорусской цементной компании (БЦК) в 2020 году составила 4,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, лучше всех с этим показателем дела обстоят у ОАО «Белорусский цементный завод» - 5,2%, у ОАО «Кричевцементношифер» - 3,9%, у ОАО «Красносельскстройматериалы» - 3,3%.

Всего за год цемента реализовано 4,8 млн т, или на 3,1% больше к уровню 2019 года.

В сезон повышенного спроса особое внимание БЦК уделяла сохранению стабильной ситуации на потребительском рынке цемента. Удалось увеличить его отгрузку внутри страны до 3,2 млн т (темп роста – 104,1%). При этом возрос и экспорт – до 1,55 млн т (100,6% к уровню 2019 года).