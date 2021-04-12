|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ БЦК В 2020 ГОДУ СОСТАВИЛА 4,1%
11:05 13.04.2021
Рентабельность продаж Белорусской цементной компании (БЦК) в 2020 году составила 4,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, лучше всех с этим показателем дела обстоят у ОАО «Белорусский цементный завод» - 5,2%, у ОАО «Кричевцементношифер» - 3,9%, у ОАО «Красносельскстройматериалы» - 3,3%.
Всего за год цемента реализовано 4,8 млн т, или на 3,1% больше к уровню 2019 года.
В сезон повышенного спроса особое внимание БЦК уделяла сохранению стабильной ситуации на потребительском рынке цемента. Удалось увеличить его отгрузку внутри страны до 3,2 млн т (темп роста – 104,1%). При этом возрос и экспорт – до 1,55 млн т (100,6% к уровню 2019 года).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
Курсы в банках
на 13.04.2021
Конвертация в банках
на 13.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте