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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛОРУССКИХ ВУЗАХ ПРОХОДЯТ ДНИ НАУКИ


10:53 13.04.2021

В белорусских вузах проходят Дни науки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, в Институте дополнительного образования (ИДО) БГУ 12 апреля стартовали Дни науки, а декада студенческой науки пройдет с 19 по 29 апреля года в Белорусском государственном педагогическом университете им. М. Танка.

В Институте дополнительного образования БГУ состоится цикл мероприятий, направленный на развитие познавательной активности и привлечение к научной деятельности слушателей факультета доуниверситетского образования.

Программу откроет проект «Космос – рядом, посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Слушатели выступят с докладами на космическую тематику, расскажут о первом космонавте Юрии Гагарине, просмотрят видеоролики о Международной космической станции.

13 апреля станет Днем зеленой планеты, который предполагает проведение предметной викторины по химии и биологии, презентацию подготовленного слушателями номера газеты «Биология – Химия – это жизнь», проведение мини-конференции по двум секциям: «Природные заповедники и ландшафты Беларуси» и «Химическая промышленность и наука Беларуси».

14 апреля пройдет студенческая научно-практическая конференция «Через тернии к звездам = Per aspera ad astra!». Участники выступят с докладами лингвокультурологической тематики и обсудят вопросы социальных, гуманитарных, экономических и естественнонаучных дисциплин.

15 апреля будут организованы Олимпиада и викторина «Знатоки экономики». Мероприятия будут включать задания экономической направленности. На следующий день состоится конкурс презентаций «Культура моей страны», где авторы покажут подготовленные в мини-группах мультимедийные работы.

Во время декады студенческой науки в БГПУ будет проведен ряд крупных международных мероприятий. Среди них: форум «Студенческая наука – инновационный потенциал будущего», включающий 11 конференций на факультетах и в институтах БГПУ; конкурс «Парад эссе»; кейс-марафон с международным участием «Лучшее педагогическое решение»; аспирантские чтения, студенческий фестиваль образовательных видеороликов «Педагогические возможности информационных технологий»; конкурсы «Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория», «Лучший студент в номинации «Научно-исследовательская деятельность», а также конкурс исследовательских проектов в социально-образовательной сфере.

Во время декады будут представлены достижения наиболее мотивированных и способных к научно-исследовательской деятельности студентов, налажено сотрудничество со студентами, магистрантами, аспирантами из других вузов Беларуси и зарубежья.

Главное мероприятие декады – международный форум «Студенческая наука – инновационный потенциал будущего» является одной из форм привлечения студентов к научно-исследовательской деятельности, расширения их научного кругозора, приобретения ими исследовательских навыков и обеспечения высокого качества профессиональной подготовки. Участниками форума могут быть студенты учреждений высшего, общего и среднего специального образования. Основные направления работы – проблемы и перспективы развития коррекционной педагогики, актуальные проблемы физической культуры, спорта и туризма, актуальные проблемы физики, математики и информатики, гармонизация психофизического и социального развития дошкольников, социально-гуманитарное знание в профессиональном становлении будущего педагога, современные проблемы естествознания и др.
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