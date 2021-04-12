ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В БЕЛАРУСИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В МАРТЕ НА 1,2%, С НАЧАЛА ГОДА – НА 4%


10:37 13.04.2021

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,2%, с декабрем 2020 г. – 104%, в том числе на инвестиционные товары – 101,5% и 103,3% соответственно, промежуточные товары – 101,2% и 104,6%, потребительские товары – 100,6% и 102,6% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,5%, с декабрем 2020 г. – 106,4%, в том числе в растениеводстве – 101,3% и 114% соответственно, животноводстве – 101,6% и 104,3% соответственно.

Индекс цен в строительстве в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 98,9%, в том числе на строительно-монтажные работы – 101,8% и 97,9% соответственно, машины и оборудование – 100,4% и 100,7%, прочие работы и затраты – 100,1% и 92,4% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 99,9%, с декабрем 2020 г. – 104,1%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте 2021 г. по сравнению с февралем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
валюта курс
EUR 3.1430
USD 2.6431
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1430 -0.0006
USD 2.6431 +0.002
RUB 3.4095 -0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1410 3.1450
USD 2.6380 2.6430
RUB 3.4140 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1920
EUR/RUB 91.7000 92.1000
USD/RUB 77.1000 77.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте