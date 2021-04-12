|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ММЗ ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В АВСТРИИ
10:30 13.04.2021
Малолитражная минская «четверка» заинтересовала иностранных потребителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Минский моторный завод», аАвстрийская компания – производитель коммунальной техники – через российского партнера предложила установить двигатель MMZ-4DTI вместо итальянского на вакуумную подметальную машину собственного производства. Реализация данной техники планируется на рынке Российской Федерации.
Машина доставлена на ММЗ и установлена в экспериментальном цехе, где ведутся работы по адаптации двигателя. Ее особенности – множество электронных систем и наличие гидравлической системы, что предъявляет дополнительные требования к мотору. Для агрегатирования двигателя с системами машины ведется доработка некоторых деталей, например, картера маховика и переходной плиты. В работах заняты специалисты конструкторских бюро перспективного проектирования, автомобильных двигателей и электронных систем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
Курсы в банках
на 13.04.2021
Конвертация в банках
на 13.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте