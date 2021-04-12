Малолитражная минская «четверка» заинтересовала иностранных потребителей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ПО «Минский моторный завод», аАвстрийская компания – производитель коммунальной техники – через российского партнера предложила установить двигатель MMZ-4DTI вместо итальянского на вакуумную подметальную машину собственного производства. Реализация данной техники планируется на рынке Российской Федерации.

Машина доставлена на ММЗ и установлена в экспериментальном цехе, где ведутся работы по адаптации двигателя. Ее особенности – множество электронных систем и наличие гидравлической системы, что предъявляет дополнительные требования к мотору. Для агрегатирования двигателя с системами машины ведется доработка некоторых деталей, например, картера маховика и переходной плиты. В работах заняты специалисты конструкторских бюро перспективного проектирования, автомобильных двигателей и электронных систем.