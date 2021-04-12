ЭКОНОМИКА РБ

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 15,2%

09:35 13.04.2021 В январе-феврале 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 10 397,9 млн долларов США, в том числе экспорт – 5 138,8 млн долларов, импорт – 5 259,1 млн долларов. Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-февраля 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 115,2%, экспорт – 120,7%, импорт – 110,4%. По итогам января- февраля 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 22,5%, импорт – на 4,4%. Средние цены экспорта снизились на 1,5%, импорта – возросли на 5,7%.