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ЭКОНОМИКА РБ


С 13 АПРЕЛЯ НА АЗС БЕЛАРУСИ ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО


09:10 13.04.2021

С 13 апреля на одну копейку дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

«На основании мониторинга цен на углеводородное сырье и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, предельный уровень розничных цен на АЗС с 13 апреля 2021 года изменяется на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехм».

Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,80 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,90 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,12 рубля, ДТ – 1,90 рубля.

Это уже десятое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 6 апреля.

С начала 2021 года розничные цены выросли в среднем на 4,9%.
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